مدير مصرف الرافدين يوجه بتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتذليل العقبات

2024-06-06 20:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين، اليوم الخميس، بتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتذليل العقبات.وذكر المصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تنفيذا للبرنامج الحكومي وحرصاً على متابعة قضايا المواطنين، التقى مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين، عددا من المواطنين للنظر في طلباتهم والاستماع إلى مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم ‏وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق التعليمات والسياقات القانونية".ووجه حسين، "بتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات؛ وذلك للنهوض بواقع سير العمل في ‏المصرف"، مشيرا إلى، "أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين لمتابعة قضاياهم".وأكد، أن "أبواب المصرف مفتوحة أمام الجميع؛ لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بمستوى العمل، خدمة للصالح العام".