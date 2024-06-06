مدير مصرف الرافدين يوجه بتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتذليل العقبات
2024-06-06 20:12:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
وجه مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين، اليوم الخميس، بتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتذليل العقبات.
وذكر المصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تنفيذا للبرنامج الحكومي وحرصاً على متابعة قضايا المواطنين، التقى مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين، عددا من المواطنين للنظر في طلباتهم والاستماع إلى مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق التعليمات والسياقات القانونية".
ووجه حسين، "بتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات؛ وذلك للنهوض بواقع سير العمل في المصرف"، مشيرا إلى، "أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين لمتابعة قضاياهم".
وأكد، أن "أبواب المصرف مفتوحة أمام الجميع؛ لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بمستوى العمل، خدمة للصالح العام".
وجه مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين، اليوم الخميس، بتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتذليل العقبات.
وذكر المصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تنفيذا للبرنامج الحكومي وحرصاً على متابعة قضايا المواطنين، التقى مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين، عددا من المواطنين للنظر في طلباتهم والاستماع إلى مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق التعليمات والسياقات القانونية".
ووجه حسين، "بتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات؛ وذلك للنهوض بواقع سير العمل في المصرف"، مشيرا إلى، "أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين لمتابعة قضاياهم".
وأكد، أن "أبواب المصرف مفتوحة أمام الجميع؛ لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بمستوى العمل، خدمة للصالح العام".