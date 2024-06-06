شرطة بابل: ضبط عصابة تهريب آثار بحوزتها 24 قطعة أثرية

2024-06-06 20:16:02 - المصدر: الفرات نيوز

كشفت قيادة شرطة محافظة بابل أن مفارز مديرية الجريمة المنظمة في المحافظة، وبإسناد قوات سوات، تمكنت من ضبط عصابة تهريب آثار مكونة من 3 متهمين بحوزتهم 23 عملة نقدية أثرية وتحفة دائرية صغيرة، وذلك خلال عملية نوعية في قضاء جبلة شمال المحافظة، وذكرت قيادة الشرطة أن العملية جرت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة بالتعاون مع السلطة القضائية،

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتوقيفهم، كما تم إرسال القطع الأثرية المضبوطة إلى مفتشية الآثار والتراث لفحصها وتحديد قيمتها الأثرية والحقبة الزمنية التي تنتمي إليها .