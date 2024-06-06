بعد ساعات على الجريمة.. الأمن يطيح بقتلة منتسب بوزارة الداخلية في بغداد

2024-06-06 20:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، القاء القبض على شخصين متورطين بقتل احد منتسبيها بعد ساعات من وقوع الجريمة.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة القت القبض على متهمين اثنين احدهما امرأة متورطين بقتل احد منتسبي وزارة الداخلية بسبب خلاف عشائري سابق".

واشار الى "ضبط العجلة التي استخدمت في عملية القتل، إذ اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية اللازمة لإكمال أوراقهما التحقيقية".

وظهر اليوم الخميس، فتح اشخاص مجهولين النار على المنتسب (ع. ح . ح ) تولد 1985 والذي يعمل في حماية المنشآت / مستشفى ابن البلدي أثناء خروجه من المستشفى"، بحسب مصدر امني ابلغ وكالة شفق نيوز بذلك.

واشار المصدر الى أن "المنتسب كان بصحبته امرأة لاذت بالفرار بعد حصول الحادث ضمن منطقة مدينة الصدر".