ديالى.. "كرين حكومي" يتسبب باحتراق بستان وتماس كهربائي يلتهم منزلا

2024-06-06 20:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، باندلاع حريق في بستان بسبب عجلة كرين شمال شرق مدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حريقا اندلع في بستان يعود لشخص عسكري في وزارة الدفاع نتيجة مرور آلية تابعة لوزارة الموارد المائية نوع (كرين) وتسببها بقطع سلك كهرباء وحدوث تماس كهربائي أدى لاندلاع الحريق".

وأضاف أنه "تم إخماد الحريق بعدما التهم اجزاء كبيرة من البستان، فيما قام صاحب البستان بتقديم شكوى رسمية ضد سائق الكرين".

وأشار الى أن"مساء اليوم شهد أيضا اندلاع حريق التهم منزلا وعجلة بفعل تماس كهربائي كذلك في ناحية خان بني سعد جنوب غربي ديالى"، لافتا الى أن"جميع الحرائق خسائرها مادية لم تتسبب بوقوع ضحايا".