2024-06-06 20:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على شخصين متورطين بقتل احد منتسبيها بعد ساعات من وقوع الجريمة. وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة القت القبض على متهمين اثنين احدهما امرأة متورطين بقتل احد منتسبي وزارة الداخلية بسبب خلاف […]

ظهرت المقالة إثر خلاف عشائري.. امرأة تقود رجلاً لقتل منتسب في وزارة الداخلية أولاً على ايشان.