2024-06-06 20:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن زعيم حركة أنصار الله اليمنية “الحوثيين”، تدشين ما وصفه بـ “العمليات المشتركة” مع الفصائل العراقية، فيما أشار إلى أنها بدأت بـ “عملية مهمة”. وقال زعيم الحركة، عبد الملك الحوثي، إن “قواتنه دشنت فجر اليوم العمليات المشتركة مع المقاومة في العراق بتنفيذ عملية مهمة باتجاه ميناء حيفا (الإسرائيلي)”. وأضاف، أن “مسار العمليات المشتركة مع المقاومة […]

ظهرت المقالة بدأت بـ “عملية مهمة”.. الحوثيون يدشنون “العمليات المشتركة” مع الفصائل العراقية أولاً على ايشان.