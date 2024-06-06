2024-06-06 20:30:07 - المصدر: منصة إيشان

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، دول العالم إلى دعم محكمة العدل الدولية في تنفيذ إجراءاتها المؤقتة ضد إسرائيل. جاءت تصريحات سانشيز بعد أن أعلن وزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس، قرار مدريد الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية. وشدد سانشيز، في مؤتمر صحفي، على أن بلاده […]

ظهرت المقالة مدريد “تساند” غزة.. إسبانيا تخاطب العالم: ادعموا محكمة العدل الدولية في تنفيذ إجراءاتها ضد إسرائيل أولاً على ايشان.