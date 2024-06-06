النفط تجهز معامل الأسمنت الحكومية والاستثمارية بـ 135 مليون لتر من زيت الوقود

2024-06-06 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت شركة المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم الخميس، تجهيز معامل الأسمنت الحكومية والاستثمارية بما يقارب 135 مليون لتر من زيت الوقود.وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "من أجل النهوض بالقطاع الصناعي ودعمه، جهزت المنتجات النفطية معامل الأسمنت الحكومية والاستثمارية المنتشرة في مناطق شمال وسط وجنوب البلاد بما يقارب من (135) مليون لتر من زيت الوقود لسد احتياجاتها اللازمة لديمومة عملها وإنتاجها".وأضافت، أنه "تم تجهيز معامل الطابوق والجص بأكثر من (160) مليون لتر من زيت الوقود وبمعدل تجهيز يومي بلغ أكثر من (5) ملايين لتر؛ لرفع طاقتها الإنتاجية ورفد السوق بمواد البناء المحلية".وأوضح مدير عام الشركة حسين طالب- بحسب البيان - أن "الشركة مستمرة ومن خلال هيئة التجهيز برفد معامل الطابوق والجص الحاصلة على موافقات التنمية الصناعية بمنتوج زيت الوقود بالسعر الرسمي المدعوم".من جهته، أكد مدير هيئة التجهيز فلاح هاشم، أن "التوجيهات الوزارية تنص على أهمية توفير الوقود اللازم لدعم المعامل الاستثمارية بالأسعار المدعومة وتقوم شركتنا بدورها بتوفير المنتجات النفطية اللازمة وتسهيل الإجراءات التجهيزية كافة".