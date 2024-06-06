"بمواصفات عالمية".. الداخلية تعلن قرب فتح التقديم الإلكتروني على اللوحات المرورية

2024-06-06 21:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، (6 حزيران 2024)، عن قرب فتح التقديم على اللوحات المرورية الجديدة عبر منصة أور الالكترونية الحكومية.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري للوكالة الرسمية تابعته "بغداد اليوم"، "مشروع معمل طباعة اللوحات المرورية من أهم المشاريع لوزارة الداخلية"، مبينا، أن "اللوحات كانت سابقا تطبع خارج البلد وتكلف أموالا ووقتا، أما اليوم أصبحت اللوحات تنجز في أروقة مديرية المرور العامة".

وأضاف، أن "المعمل المستخدم في الطباعة من منشأ ألماني متطور حيث يطبع في الساعة 1500 لوحة"، موضحا، أن "اللوحات تمنح الآن للتسجيل لأول مرة وتغيير الصنف وتجديد السنوية او للوحة التعويضية، ومستقبلا سيتم توحيد اللوحات في عموم البلاد وبمواصفات عالمية".

وبين ميري، أن "المعمل من 3 خطوط إنتاجية: الأول باشر في العمل، والثاني والثالث الخاص بلوحات الدراجات النارية والتسجيل العمومي سيصلان في الأشهر المقبلة"، لافتاً، إلى أنه "سيتم فتح باب التقديم على اللوحات المرورية قريبا عبر المنصة الإلكترونية، التي ستخصصها وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة".

وبشأن مركز البيانات الرقمي أشار متحدث الداخلية، إلى أن "المركز الذي يعد الأول من نوعه وسيوفر قاعدة بيانات ومعلومات للدولة العراقية بشكل كامل وقاعدة استيعاب مستقبلية لعشرين عاما مقبلة، حيث يحتوي على 200 كابينة، وبمساحة تصل إلى أكثر من 6 آلاف متر، وسيوفر أيضا معلومات للجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والمخدرات والأدلة الجنائية، والبطاقة الوطنية، حيث سيتم الاستفادة من قاعدة البيانات في جميع مؤسسات الدولة".

وعن طباعة الجواز الإلكتروني أوضح ميري، أن "الجواز الإلكتروني خلال العام الماضي حقق الأفضل عالميا وفق اختبار ومقياس عالمي في دبي ويعد مكسبا لوزارة الداخلية، ونطمح إلى التنافس لتقديم كل ما هو جديد يخدم المواطن".