وزير التربية: نستعد لانطلاق امتحانات السادس الإعدادي

2024-06-06 21:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التربية، ابراهيم الجبوري، اليوم الخميس، (6 حزيران 2024)، عن الاستعداد لإنطلاق الجولة الأخيرة من العملية الامتحانية للدراسة الإعدادية (السادس الاعدادي) التي ستبدأ يوم السبت المقبل.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان الجبوري "أكد على أهمية الاستعداد الأمثل لاداء الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية/ الدور الأول عبر تظافر الجهود والمتابعة الكثيفة والاطلاع على احتياجات المديريات العامة للتربية والاستجابة الفورية لأي مطلب ضمانا لا نجاح أهم ماراثون وزاري ينتقل بالمخرجات نحو مستقبل واعد، إضافة الى التعاون مع الجهات الساندة التي لم تتردد بدعم الملف التربوي منذ بدء العملية الامتحانية للمراحل الدراسية المنتهية كافة".

وأوصى الجبوري "الطلبة بالجد والمثابرة، فهُم على مسافة واحدة من تحقيق حلم طال انتظاره وسط امنيات النجاح لجميع الممتحنين".