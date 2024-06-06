2024-06-06 21:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري اليوم الخميس، بأن عناصر من حزب العمال الكوردستاني شنوا هجوما على إحدى القواعد العسكرية للجيش التركي في قرية كشاني شمال ادارة زاخو المستقلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مسلحي حزب العمال استخدموا صواريخ ميلان فيما قام الجيش التركي بالرد على الهجوم دون معرفة الخسائر الناجمة عنه.

من جانبه؛ قال أحد شهود العيان من قرية كشاني لوكالة شفق نيوز؛ ان الهجوم أثار حالة من الهلع والخوف بين سكان القرية الذين عادوا إليها قبل أكثر من شهر بعد أن كانوا قد نزحوا منها قبل ثلاث سنوات بسبب الصراع الجيش التركي مع حزب العمال الكوردستاني.