2024-06-06 21:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي، وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.4%.وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال لقائه ممثلين عن وسائل الإعلام في بطرسبورغ في إطار فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذه الأيام في المدينة الروسية.وقال الرئيس الروسي: "في الربع الأول من هذا العام، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 5.4%".وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو/ حزيران الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الصاعدة والعالم ككل.