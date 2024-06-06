السبت المقبل.. السوداني في جولة جنوبية لافتتاح مشاريع نفطية

2024-06-06 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، عن جولة جنوبية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى محافظتي ميسان والبصرة لافتتاح مشاريع نفطية، بعد غد السبت.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور بعد غد السبت محافظة ميسان لافتتاح احد مشاريع النفطية في احد الحقول النفطية بالمحافظة".

وأضاف ان "السوداني سيتوجه بعد ميسان الى البصرة لافتتاح وحدة الازمرة في شركة مصافي الجنوب في المحافظة بعدها سيفتتح ويزور عددا من المشاريع في القطاع النفطي".

ورجح المصدر ان "يختتم السوداني زيارته في البصرة السبت ويعود للعاصمة بغداد دون توجهه لافتتاح اي مشاريع خدمية او غيرها".



