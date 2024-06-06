استقرار صرف الدولار مع إغلاق البورصات المحلية
2024-06-06 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
استقرت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (6 حزيران 2024)، مع إغلاق البورصات المحلية في البلاد.
وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق (البيع) لكل مائة دولار:
100$=145,700 بغداد
100$=145,700 أربيل
100$=145,750 البصرة
100$=145,850 سليمانية
100$=145,800 دھوك
100$=145,950 کرکوك
100$=145,950 حلبجة
100$=145,850 الموصل
100$=145,850 النجف
100$=145,900 الرمادي
100$=145,900 السماوة
100$=145,850 الناصرية
100$=145,900 كربلاء
100$=145,900 بعقوبة
100$=145,900 الحلة
100$=145,850 الكوت
100$=145,950 الديوانية
100$=145,900 تكريت
100$=145,950 العمارة
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.