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استقرار صرف الدولار مع إغلاق البورصات المحلية

استقرار صرف الدولار مع إغلاق البورصات المحلية
استقرار صرف الدولار مع إغلاق البورصات المحلية
2024-06-06 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (6 حزيران 2024)، مع إغلاق البورصات المحلية في البلاد.

وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق (البيع) لكل مائة دولار:

100$=145,700 بغداد

100$=145,700 أربيل

100$=145,750 البصرة

100$=145,850 سليمانية

100$=145,800  دھوك

100$=145,950  کرکوك

100$=145,950  حلبجة

100$=145,850  الموصل

100$=145,850  النجف

100$=145,900  الرمادي

100$=145,900  السماوة

100$=145,850  الناصرية

100$=145,900  كربلاء

100$=145,900  بعقوبة

100$=145,900  الحلة

100$=145,850 الكوت

100$=145,950 الديوانية

100$=145,900 تكريت

100$=145,950 العمارة

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.

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