استقرار صرف الدولار مع إغلاق البورصات المحلية

2024-06-06 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (6 حزيران 2024)، مع إغلاق البورصات المحلية في البلاد.

وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق (البيع) لكل مائة دولار:

100$=145,700 بغداد

100$=145,700 أربيل

100$=145,750 البصرة

100$=145,850 سليمانية

100$=145,800 دھوك

100$=145,950 کرکوك

100$=145,950 حلبجة

100$=145,850 الموصل

100$=145,850 النجف

100$=145,900 الرمادي

100$=145,900 السماوة

100$=145,850 الناصرية

100$=145,900 كربلاء

100$=145,900 بعقوبة

100$=145,900 الحلة

100$=145,850 الكوت

100$=145,950 الديوانية

100$=145,900 تكريت

100$=145,950 العمارة

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.