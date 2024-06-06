وزير التربية: نستعد لماراثون الامتحانات الاعدادية

2024-06-06 21:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

أكد وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري أهمية الاستعداد الامثل لاداء الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية/ الدور الاول عبر تظافر الجهود والمتابعة الكثيفة والاطلاع على احتياجات المديريات العامة للتربية والاستجابة الفورية لاي مطلب ضمانا لانجاح أهم ماراثون وزاري ينتقل بالمخرجات نحو مستقبل واعد، إضافة الى التعاون مع الجهات الساندة التي لم تتردد بدعم الملف التربوي منذ بدء العملية الامتحانية للمراحل الدراسية المنتهية كافة، وذلك خلال لقائه نائب رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات العامة،اليوم، كما أوصى الجبوري الطلبة بالجد والمثابرة،فهُم على مسافة واحدة من تحقيق حلم طال انتظاره وسط امنيات النجاح لجميع الممتحنين.