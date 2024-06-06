هيئة الحج تعلن اكتمال وصول جميع الحجاج العراقيين للديار المقدسة

2024-06-06 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، عن اكمال تفويج جميع حجاجها بعد وصول آخر رحلة قادمة من مطار بغداد الدولي إلى مطار جدة الدولي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع):ان" هيئة الحج وبفضل الخطط الرصينة التي تم وضعها وتظافر الجهود مع الجهات الساندة استطاعت تفويج كامل عدد الحجاج على أكمل وجه ومن دون تسجيل أي حادث عرضي يذكر".واشارت الهيئة الى، انه" تم بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية وسلطة الطيران المدني نقل حجاج الجو من من خلال المطارات العراقية الست ( بغداد ، النجف الأشرف ، البصرة ، كركوك ، أربيل ، السليمانية) إلى مطاري المدينة المنورة وجدة".وكانت الهيئة قد انهت الاحد الماضي 2 حزيران، تفويج جميع حجاج البر عبر منفذ عرعر الحدودي ووصولهم الى الديار المقدسة بسلاسة ويسر.