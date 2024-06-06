رئيس هيئة النزاهة: تحرك لاسترداد اثنين من المتهمين بسرقة القرن

2024-06-06 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الخميس، التحرك لاسترداد اثنين من المتهمين بسرقة القرن من إحدى الدول، تورطا بسرقة أكثر من 3 ترليونات دينار.وقال حنون في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قضية سرقة الأمانات الضريبية، حاليا بحوزة محكمة التحقيق المختصة بمكافحة الفساد مكتب تحقيق جنايات مكافحة الفساد"، مبينا، أن "مجمل القضية لدى القضاء".وأضاف، أن "هيئة النزاهة لديها تطور مهم هو العمل على استرداد اثنين من المتهمين في جريمة سرقة الأمانات الضريبية من إحدى الدول"، مبينا، أنه "عندما وجدنا إجراءات معارضة ومؤخرة للعمل طلبنا من رئيس الوزراء التدخل بالموضوع وهو يسعى بجهد كبير لاسترداد المتهمين الهاربين في قضية سرقة القرن".وأشار إلى، أن "أحد المتهمين سرق 2.6 ترليون دينار، والآخر 500 مليار دينار، وعندما نتمكن من استردادهم سنعلن عنهم وسيكون نصرا معززا لهذه القضية؛ كي يتمكن القضاء من إصدار حكمه العاجل والعادل في القضية التي ستعتبر نصرا كبيرا على الفساد".