وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهمين في أقل من ثلاث ساعات

2024-06-06 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على متهمين قاما بقـتل أحد منتسبي وزارة الداخلية إثر خلاف عشائري في أقل من ثلاث ساعات.وقالت الوكالة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وكالة الاستخبارات/ مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع قيادة شرطة بغداد/ الرصافة تمكنت من الإطاحة بمتهمين أحدهما امرأة قاما بقـتل أحد منتسبي وزارة الداخلية إثر خلاف عشائري في بغداد جانب الرصافة".وأضافت، أنه "تمت عملية إلقاء القبض بناءً على الجهد الاستخباري الفني من خلال تتبع عجلتهما نوع (جارجر) التي كانا يستقلانها أثناء الحادث عبر كاميرات المراقبة"، مشيرة، إلى أنه "أحيل المتهمان إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالا جزاءهما العادل".