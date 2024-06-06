2024-06-06 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، ان انشقاق عدد من نواب كتلة تقدم سيضعف موقفها السياسي والنيابي، مشيرا الى ان الانشقاق سيحسم منصب رئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو الاطار عائد الهلالي لـ "بغداد اليوم " ان "عملية انشقاقات داخل كتلة تقدم يبين حجم الخلافات الداخلية والصراع الداخلي على منصب رئيس مجلس النواب، واكيد هذا يضعف الموقف السياسي والنيابي لتقدم خلال المرحلة المقبلة ".

وبين الهلالي ان "عملية الانشقاق ريما تسهم بقضية الاسراع بحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، خاصة ان هؤلاء النواب المنشقين سيكون لهم حراك إيجابي للاسراع بحسم هذا الملف والنتائج سوف تظهر ما بعد عطلة عيد الأضحى ".

وكانت تملك كتلة تقدم حوالي 37 مقعدًا فيما انسحب عدد من النواب طوال العامين الماضيين، قبل ان ينسحب منها اليوم 8 نواب مع 3 من اعضاء مجلس محافظة بغداد، برئاسة النائب زياد الجنابي، فيما يقدر مراقبون العدد المتبقي لنواب تقدم لايبلغ حاليا سوى قرابة 25 نائبا، من اصل قرابة 90 نائبا سنيا في البرلمان.