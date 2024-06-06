"الجزيرة العربية" تلهب أجواء العراق وتحذير من نهار الاثنين

2024-06-06 22:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف خبير الأرصاد الجوية، واثق السلامي، يوم الخميس، عن آخر تحديثات الطقس في عموم العراق، خلال الأيام الخمسة القادمة، وفيما أكد أن درجات الحرارة ستكون فوق 45 مئوية، رجح تسجيل حرارة خمسينية في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.

وأوضح السلامي، في تدوينه له على منصات التواصل الاجتماعي، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "يوم غد الجمعة، ستكون الأجواء مستقرة وحارة نهاراً مع تراجع نشاط الرياح الشمالية الغربية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم الخميس".

وأضاف أن "يوم السبت سيتعمق تأثير المنخفض الحراري مع اندفاع كتلة حارة قادمة من الجزيرة العربية ترتفع على اثرها درجات الحرارة لتسجل عموم مدن البلاد درجات تتجاوز حاجز الـ 45 باستثناء المناطق الجبلية مع سكون في الرياح وتحولها تدريجيا إلى جنوبية شرقية ابتداءً من الأقسام الغربية".

وأشار السلامي، إلى أن "يوم الأحد سيزداد تأثير الكتلة الحارة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة تشهده البلاد لتسجل معظم المناطق درجات مابين 46 الى 48 وتتحول الرياح في أغلب المناطق إلى جنوبية شرقية تكون رطبه على الأغلب، ونشطة على المناطق الشمالية والوسطى".

ولفت خبر الأرصاد الجوية، إلى أن "يوم الاثنين سيستمر تأثر العراق بالكتلة الحارة ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق مع انخفاض قليل في الأقسام الغربية والتي بدورها ستشهد تحولاً بالرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية مثيرة للغبار الخفيف".

وذكر السلامي، أن "يوم الثلاثاء سيتراجع تأثير الكتلة الحارة وتنخفض درجات الحرارة بفارق بسيط عن الأيام السابقة مع تحول الرياح في أغلب المناطق إلى شمالية غربية ساكنه جنوباً، ونشطة في الوسط والفرات الأوسط"، منوهاً إلى أن "يوم الأربعاء ستنحسر الموجة وتعود أجواء الصيف الاعتيادية".

وخلص إلى القول إن "بعض المدن ربما ستسجل درجات خمسينية، ومنها بغداد وبابل والديوانية والسماوة وذي قار يوم الاثنين المقبل، وفي هذا اليوم أيضاً وكما تشير بعض النماذج هناك فرص ظهور سحب عالية ومتوسطة الارتفاع نتيجة تمدد الرطوبة، وربما تتساقط منها بعض الامطار الرعدية".