2024-06-06 22:36:07 - المصدر: منصة إيشان

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، عن اكمال تفويج جميع حجاجها بعد وصول آخر رحلة قادمة من مطار بغداد الدولي إلى مطار جدة الدولي. وذكرت الهيئة، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، ان” هيئة الحج وبفضل الخطط الرصينة التي تم وضعها وتظافر الجهود مع الجهات الساندة استطاعت تفويج كامل عدد الحجاج على أكمل وجه ومن […]

ظهرت المقالة بعد وصول آخر رحلة من مطار بغداد.. العراق يعلن إكمال تفويج حجاجه إلى الديار المقدسة أولاً على ايشان.