2024-06-06 22:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الخارجية الكندية، تقليص نفوذها الدبلوماسي في العراق، بعد انتهاء استراتيجية بلادها لمواجهة تهديد تنظيم داعش في العام المقبل. وقال متحدث باسم الخارجية الكندية، إن “استراتيجية كندا للشرق الأوسط، والتي تم إنشاؤها في الأصل لمواجهة التهديد المباشر الذي يمثله داعش في العراق وسوريا، وتأثيراته على الدول المجاورة لبنان والأردن، سوف تنتهي في آذار 2025”. وأضاف […]

ظهرت المقالة دولة غربية تقلّص نفوذها الدبلوماسي في العراق أولاً على ايشان.