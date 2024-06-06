طقس العراق.. ارتفاع يومي بالحرارة من الغد حتى الأربعاء وأمطار رعدية محتملة

2024-06-06 23:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أوجز الراصد الجوي، واثق السلامي، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، حالة الطقس في العراق ابتداء من يوم غد الجمعة وحتى نهاية الاسبوع المقبل، حيث تبدأ درجات الحرارة بالتصاعد التدريجي من يوم السبت وحتى الاربعاء، مع احتمالية تساقط الامطار بشكل خفيف ببعض المناطق.

وقال السلامي في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "غدا الجمعة ستكون الاجواء مستقرة وحارة نهارا مع تراجع نشاط الرياح الشمالية الغربية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل هذا اليوم الخميس".

واضاف انه "في يوم السبت يتعمق تأثير المنخفض الحراري مع اندفاع كتلة حارة قادمة من الجزيرة العربية ترتفع على اثرها درجات الحرارة لتسجل عموم مدن البلاد درجات تتجاوز حاجز الـ 45 بإستثناء المناطق الجبلية مع سكون في الرياح وتحولها تدريجيا الى جنوبية شرقية ابتداءً من الاقسام الغربية".

وبين ان "يوم الأحد يزداد تأثير الكتلة الحارة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة تشهده البلاد لتسجل معظم المناطق درجات مابين 46 الى 48 وتتحول الرياح في اغلب المناطق الى جنوبية شرقية تكون رطبه على الاغلب، ونشطة على المناطق الشمالية والوسطى".

واشار الى ان "يوم الاثنين يستمر تأثرنا بالكتلة الحارة ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق مع انخفاض قليل في الاقسام الغربية والتي بدورها ستشهد تحولا بالرياح من جنوبية شرقية الى شمالية غربية مثيرة للغبار الخفيف".

واوضح أن "يوم الثلاثاء يتراجع تأثير الكتلة الحارة وتنخفض درجات الحرارة بفارق بسيط عن الايام السابقة مع تحول الرياح في اغلب المناطق الى شمالية غربية ساكنه جنوبا ونشطة في الوسط والفرات الاوسط".

وبين أن "يوم الاربعاء تنحسر الموجة وتعود الاجواء صيفية اعتيادية، وبعض المدن ربما ستسجل درجات خمسينية ومنها بغداد وبابل والديوانية والسماوة وذي قار يوم الاثنين وفي هذا اليوم ايضا وكما تشير بعض النماذج هناك فرص ظهور سحب عالية ومتوسطة الارتفاع نتيجة تمدد الرطوبة وربما تتساقط منها بعض الامطار الرعدية".