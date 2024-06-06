الوقف السني: الأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى

2024-06-06 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الخميس، (6 حزيران 2024)، ان يوم غد الجمعة، غرة شهر ذي الحجة.

وبذلك سيكون - وفقا للوقف السني- يوم الأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك في العراق.

وكانت المحكمة العليا في السعودية أعلنت، في وقت سابق اليوم الخميس، ان غداً الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف على صعيد عرفة يوم السبت الموافق 15 حزيران الجاري والأحد 16 من نفس الشهر أول أيام عيد الأضحى وفقاً للمحكمة العليا.



