مجلس الخدمة يحدد موعد فتح باب الاعتراضات على استمارة التعيين للشهادات العليا والاوائل

2024-06-06 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، موعد فتح باب الاعتراضات على استمارة التعيين للشهادات العليا والاوائل.وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمت المصادقة على مخرجات عمل لجان تدقيق قيود المتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل".وأضاف أنه "تم إقرار فتح نافذة إلكترونية لتقديم الاعتراضات بدءاً من يوم الإثنين المقبل ولغاية الأربعاء".ولفت إلى "تعيين الذوات الذين تم اختيارهم نتيجة مقابلتهم من قبل المؤسسات التي سبق للمجلس أن قرر لهم خصوصية في اختيار المتقدمين حسب ضوابط ومعايير تلك المؤسسات وسيتم إرسال البيانات إلى المؤسسات التي تم التعيين على ملاكها خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ اللازم بشأن تأمين مباشراتهم".واشار إلى أنه "سيتم إرسال إشعارات للمتقدمين عبر حساباتهم الإلكترونية لإعلامهم عن نتائج قبول استماراتهم أو رفضها أو تعيينهم".