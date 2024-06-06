الوقف السني: غداً غرة شهر ذي الحجة والأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك
2024-06-06 23:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الخميس، أن غداً غرة شهر ذي الحجة والأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وذكر الديوان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "يوم غد هو غرة شهر الحجة، والأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك".
أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الخميس، أن غداً غرة شهر ذي الحجة والأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وذكر الديوان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "يوم غد هو غرة شهر الحجة، والأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك".