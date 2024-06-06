2024-06-06 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن ديوان الوقف السني، اليوم الخميس، أن غداً غرة شهر ذي الحجة والأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك.وذكر الديوان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "يوم غد هو غرة شهر الحجة، والأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك".