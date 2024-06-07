باحث: انشقاق نواب تقدم إنهى أسطورة "حيازة الأغلبية السنية"

2024-06-07 00:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، ان اعلان عدد من نواب كتلة تقدم الانشقاق عن الكتلة أنهى ادعاءات الاغلبية السياسية السنية لهذه الكتلة.

وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم" ان "طيلة الاشهر الماضية كانت كتلة تقدم تقول انها من تمثل الاغلبية السنية داخل البرلمان العراقي رغم ان لغة الارقام تقول عكس ذلك وتبين ان التحالف الثلاثي السني هو من يمثل تلك الاغلبية، لكن تقدم كانت تعارض ذلك".

وبين ان "بعد اعلان نواب من كتلة تقدم بشكل رسمي الانشقاق عنها اصبح كتلة تقدم اقل الكتل السنية التي لها تمثيل نيابي وهذا ما يسقط الحق عنها بشكل كامل بالمطالبة بمنصب رئيس البرلمان كما نعتقد ان الكتلة الجديدة ستكون منضوية في التحالف الثلاثي السني الذي يضم كل من العزم والسيادة والحسم ".

وكانت تملك كتلة تقدم حوالي 37 مقعدًا فيما انسحب عدد من النواب طوال العامين الماضيين، قبل ان ينسحب منها اليوم 8 نواب مع 3 من اعضاء مجلس محافظة بغداد، برئاسة النائب زياد الجنابي، فيما يقدر مراقبون العدد المتبقي لنواب تقدم لايبلغ حاليا سوى قرابة 25 نائبا، من اصل قرابة 90 نائبا سنيا في البرلمان.