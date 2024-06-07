2024-06-07 00:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - ستار زاجيأكدت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الخميس، أن جميع الجهود مستنفرة لزيارة ذكرى شهادة الإمام الجواد (ع).وقال عضو مجلس إدارة العتبة الكاظميّة المقدسة جلال النجار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم الاستعداد لهذه الزيارة المليونية مبكراً، إذ أن جميع الجهود مستنفرة لزيارة ذكرى شهادة الإمام الجواد (ع)".وأضاف أن "العتبة متواصلة مع جميع المؤسسات الأمنية والصحية والخدمية والبلدية، حيث ساهمت هذه الجهات بازالة الانقاض من الطرق وتوفير المياه، فضلا عن جهود وزارة الكهربائية في توفير الطاقة".