العتبة الكاظميّة المقدسة: جميع الجهود مستنفرة لزيارة ذكرى شهادة الإمام الجواد (ع)
2024-06-07 00:18:01 - المصدر: واع
بغداد - واع - ستار زاجي
أكدت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الخميس، أن جميع الجهود مستنفرة لزيارة ذكرى شهادة الإمام الجواد (ع).
وقال عضو مجلس إدارة العتبة الكاظميّة المقدسة جلال النجار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم الاستعداد لهذه الزيارة المليونية مبكراً، إذ أن جميع الجهود مستنفرة لزيارة ذكرى شهادة الإمام الجواد (ع)".
وأضاف أن "العتبة متواصلة مع جميع المؤسسات الأمنية والصحية والخدمية والبلدية، حيث ساهمت هذه الجهات بازالة الانقاض من الطرق وتوفير المياه، فضلا عن جهود وزارة الكهربائية في توفير الطاقة".
أكدت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الخميس، أن جميع الجهود مستنفرة لزيارة ذكرى شهادة الإمام الجواد (ع).
وقال عضو مجلس إدارة العتبة الكاظميّة المقدسة جلال النجار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم الاستعداد لهذه الزيارة المليونية مبكراً، إذ أن جميع الجهود مستنفرة لزيارة ذكرى شهادة الإمام الجواد (ع)".
وأضاف أن "العتبة متواصلة مع جميع المؤسسات الأمنية والصحية والخدمية والبلدية، حيث ساهمت هذه الجهات بازالة الانقاض من الطرق وتوفير المياه، فضلا عن جهود وزارة الكهربائية في توفير الطاقة".