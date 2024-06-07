في محافظتين.. حريق غامض يودي بحياة شابة والسجن 15 سنة لمنتحلة صفة محامية

2024-06-07 00:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بان حريقا غامضا أدى لمصرع فتاة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حريقا غامضاً اندلع بـ(گرفان) في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الكرفان تم إنشاؤه من أجل فتاة في العشرينات من عمرها تعاني من مرض الفشل الكلوي".

وبين المصدر، ان "الحريق أدى لمصرعها على الفور، حيث كانت داخل الكرفان اثناء احتراقه"، مؤكدا أن "انه تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي سياق آخر؛ أعلنت نقابة المحامين العراقيين بصدور حكم بالسجن 15 سنة بحق امرأة انتحلت صفة محامية.

وذكرت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه بعد تلقي النقابة بلاغًا وتدخل ومتابعة هيئة الانتداب في محافظة واسط، أصدر القضاء عددًا من الأحكام بحق امرأة قامت بانتحال صفة محامية.

وأشارت إلى أن سلسلة الأحكام المتعددة إلى الحكم عليها بالحبس لمدة 15 سنة.