2024-06-07 00:30:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف النائب عن البصرة، علاء الحيدري، عن قيام الحكومة العراقية بالتعاقد مع شركة بريطانية متهمة بتمويل تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي. وقال الحيدري، في تصريح متلفز تابعته منصة “إيشان”، إن “العراق أعاد شركة بتروفاك البريطانية، على الرغم من طردها في عام 2022 بضغط نيابي”. وأضاف، أن “مجلس الوزراء في عهد حكومة عادل عبد المهدي، أحظر […]

ظهرت المقالة نائب: العراق تعاقد مع شركة بريطانية متهمة بتمويل “جبهة النصرة” أولاً على ايشان.