مداهمة صالة قمار تتحول لتصادم مع الأهالي وسط بغداد

2024-06-07 01:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإعتقال عدد من المطلوبين بعد مداهمة قوة أمنية لصالة غير مرخصة للقمار وسط العاصمة بغداد، لافتاً إلى العملية الأمنية تطورت بعد وقوع تصادم مع ذوي المعتقلين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العملية نفذت في منطقة الرحمانية، بعد ورود معلومات بوجود صالة للقمار (تل خانة)، حيث تم ضبط المعدات الخاصة بالقمار، واعتقال مخالفين وصاحب الصالة.

وأضاف أن القوة الأمنية فوجئت بالتعرض عليها من قبل ذوي صاحب الصالة والمعتقلين، ما دفعها لشن عملية اعتقال للمعتدين واحتواء الموقف.