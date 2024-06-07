2024-06-07 01:36:07 - المصدر: منصة إيشان

لم يشهد محمد الحلبوسي، أياماً هانئة منذ أن انتهت عضويته في البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية في تشرين الثاني الماضي، وحتى السادس من حزيران ٢٠٢٤، حين أعلن ١١ نائباً وعضو مجلس محافظة انشقاقهم عن تقدم الذي يرأسه الحلبوسي. الضربة الجديدة التي تلقاها الحلبوسي، تمثّلت بوقوف زياد الجنابي على منصة الإعلان عن تشكيل كتلة مبادرة، والانسحاب من […]

ظهرت المقالة الحلبوسي “يتضاءل”.. عاصفة الانشقاقات “تفكّك” تقدم وتُبعد المشهداني عن رئاسة البرلمان أولاً على ايشان.