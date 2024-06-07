الاعمار: رفعنا قروض صندوق الاسكان الى 60 مليون دينار

2024-06-07 02:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، اليوم الخميس، أن باب التقديم على صندوق الاسكان مغلق حالياً، فيما اشارت الى أن قروض صندوق الاسكان تسدد على 15 عاما.وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم انجاز 13 ألف معاملة خاصة بصندوق الاسكان، كما تم شكول النواحي والاقضية بالقروض"، مبينا أن "هذه القروض تسدد على 15 عاما".ولفت الى أنه "تم رفع قروض صندوق الاسكان الى 60 مليون دينار، ولكن باب التقديم على الصندوق مغلق حاليا".