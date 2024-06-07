التخطيط توضح آلية المباشرة بالتعداد السكاني

2024-06-07 03:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن التعداد العام لكل أسرة سيستغرق 50 دقيقة، فيما أوضحت آلية المباشرة بالتعداد السكاني.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نحيي القوات الأمنية التي وفرت الحماية للتعداد، كما نشكر شبكة الاعلام العراقي على دورها في مواكبة التعداد التجريبي"".ولفت إلى أن "التعداد العام لكل أسرة سيستغرق 50 دقيقة، وستكون الأسئلة الكترونية"، موضحاً أنه "سنباشر بتدريب 120 ألف عداد بعد العيد، وسيفرض حظر تجوال في يوم التعداد العام للسكان".