استقرار أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

2024-06-07 08:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، الجمعة، في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع زيادة المتداولين لرهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.

بحلول الساعة 0321 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتستقر عند 2377.13 دولارا للأونصة. وربح المعدن نحو اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2396.00 دولارا.

وحام الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.275 بالمئة أمس الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ مطلع أبريل مما يزيد من جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.

قال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي.جي، لوكالة رويترز: "ظلت أسعار الذهب صامدة في الآونة الأخيرة إذ وفر انخفاض عوائد السندات وتراجع الدولار بيئة داعمة للمعدن الأصفر".

وتتطلع الأسواق الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، مع احتمال أن يأتي نمو الوظائف أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين عند 185 ألفا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولارا للأوقية. بينما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1006.15 دولارات وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 925.75 دولارا.