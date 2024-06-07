انشقاق يضرب كتلة حزب الحلبوسي والاعلان عن تكتل سياسي جديد بالعراق

2024-06-07 08:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن 11 نائبا في البرلمان العراقي، وعضوا في مجالس المحافظات، اليوم الخميس، انشقاقهم عن كتلة حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، وتأسيس جبهة سياسية بأسم كتلة "المبادرة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب زياد الجنابي أعلن فيه عن ذلك في بيان تلاه وسط النواب والأعضاء المنشقين.

وعزا النواب والأعضاء المنشقون في البيان سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى "حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية، وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، مما دفعنا لتأسيس كتلة (المبادرة) لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي".

وأضافوا أن "الكتلة تتبنى مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من جميع الفرقاء"، مطالبين بتحقيق ما تضمنته ورقة الاتفاق السياسي والتي على إثرها تشكلت الحكومة العراقية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

يذكر ان النواب المنشقين هم كل من:

النائب زياد الجنابي

النائب عدنان الجحيشي

النائب غاندي محمد الحسيني الكسنزاني

النائب كريم ابو سودة

النائب حامد الكرغولي

النائب فهد مشعان

النائب بسمة بسيم

النائب يحيى العيثاوي

عضو مجلس بغداد عمار الحمداني

عضو مجلس بغداد علي العيثاوي