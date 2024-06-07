أسعار النفط ترتفع بعد تطمينات من أوبك بلس

2024-06-07 09:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ أشارت تطمينات من السعودية وروسيا العضوين في أوبك بلس إلى الاستعداد لوقف زيادات الإنتاج أو إلغائها، لكن الأسواق تتجه نحو تكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 79.89 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 75.59 دولاراً.

وارتفعت الأسعار أمس الخميس، عندما حاولت السعودية وروسيا طمأنة الأسواق بشأن اتفاقات الإنتاج، لكن النفط في الطريق لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ومنهم روسيا على تمديد معظم تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025، لكنهم تركوا المجال مفتوحا أمام ثمانية أعضاء لإلغاء التخفيضات الطوعية تدريجيا.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الخميس، إن تحالف أوبك+ بوسعه وقف زيادات الإنتاج أو إلغاؤها إذا وجد أن السوق ليست قوية بما يكفي.