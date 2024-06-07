مدافع ليفربول على قائمة انتظار إنكلترا في اليورو

2024-06-07 09:00:04 - المصدر: واع

متابعة - واعفسر مدرب منتخب إنكلترا، جاريث ساوثجيت، قراره باستبعاد بعض النجوم من قائمة الأسود الثلاثة المشاركة في بطولة يورو 2024.وشهدت قائمة إنكلترا التي أعلنها ساوثجيت، أمس الخميس، استبعاد هاري ماجواير، وجاك جريليش، وجيمس ماديسون، بالإضافة إلى 4 آخرين.وقال ساوثجيت، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كل اللاعبين المستبعدين تلقوا الخبر باحترام، وجميعهم يؤمنون بأحقيتهم في التواجد معنا".وأضاف: "نحن نشعر فقط بأن هناك آخرين قدموا موسماً أقوى، خصوصا آخر 6 أشهر، وحزين بإبلاغ السبعة المستبعدين بهذا الخبر".وأعرب ساوثجيت عن سعادته بوفرة الخيارات لديه في الجانب الهجومي.ورغم إعلان استبعاد جاريل كوانساه، مدافع ليفربول، من القائمة النهائية، إلا أن ساوثجيت قرر استمرار اللاعب في المعسكر، تحسباً لأي طارئ في الأيام المقبلة.وفضل مدرب إنكلترا الاحتفاظ باللاعب الشاب بالمعسكر، بدلاً من الاضطرار لاستدعاء لاعب آخر خارج المجموعة حال غياب أي من لاعبيه في القائمة لأي سبب.المصدر: كورة