مقتل شرطي وجرح آخر بهجوم مسلح وسط كركوك

2024-06-07 09:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة كركوك، صباح يوم الجمعة، بمقتل شرطي واصابة آخر بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "دورية لشرطة النجدة في ساحة العمال قرب سوق الهرج بمنطقة (قورية) وسط كركوك تعرضت الى اطلاق نار من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية"، مبينا أن "المسلحين فتحا النيران عند ايقافهما من قبل الدورية".

واضاف ان، "الهجوم اسفر عنه مقتل أحد أفراد الدورية وإصابة آخر بجروح، وفرار المهاجمين الى جهة مجهولة".

وأكد المصدر أن "الجثة أخليت للطب العدلي، وتم نقل المصاب الى المستشفى للعلاج، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة".