مطاردة مسلحة تنتهي بإعتقال عصابة قامت بقتل احد منتسبي شرطة النجدة في بغداد

2024-06-07 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

في الساعة ٧٠٠ واثناء تجوال دوريات النجدة في الطرق العامة وبعد ملاحظة قيام ثلاثة اشخاص بسرقة محل ومحاولة ايقافهم قاموا باطلاق النار على دورية النجدة مما ادى الى استشهاد احد افراد الدورية واصابة الاخر على الفور تم استنفار كافة الدوريات وتعميم اوصاف الدراجة النارية وتم ملاحقتها من قبل احدى الدوريات ومطاردتهم وتم القبض عليهم بعد اصابة احدهم وخلال نصف ساعة والتحقيق جاري لكشف ملابسات الحادث