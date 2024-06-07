الاعمار توضح.. ما مصير الشركات التي انجزت مشاريع فك الاختناقات المرورية؟

2024-06-07 09:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان نبيل الصفار ان، الشركات التي تم اختيارها لتنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية في الحزمة الاولى هي شركات رصينة وكفوءة وتمتلك من السير الذاتية ما يؤهلها لتنفيذ مشاريع الطرق والجسور والانفاق. وذكر الصفار، ان هذه الشركات تم اختيارها وفق تأهيل مسبق مع مراعاة امتلاكها من المناعة المالية ما يكفيها لغرض انجاز هذه المشاريع حتى لا يكون هناك حجة تعذر بدفع المخصصات ويؤدي بالتالي الى تأخير هذه المشاريع. وتابع ان هذه المشاريع انطلقت قبل اقرار الموازنة و استطعنا ان نستقطب شركات صينية و شركات اوكرانية و شركات تركية وايضا هناك شركات عربية بالاضافة الى الشركات العراقية المشاركة في هذه المشاريع. واكمل ان الشركات التي انجزت اعمالها وفق التوقيتات الزمنية المحددة واثبتت كفاءتها وحسن تنفيذها بكل تأكيد سيتم مراعاة احالة مشاريع اخرى اليها .