الزراعة تتعاقد مع شركات عالمية لشراء أكثر من 11 ألف مرشة
2024-06-07 10:12:01 - المصدر: واع
بغداد - واع - وسام الملا
أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الجمعة، التعاقد مع شركات عالمية على شراء 11 ألفاً و500 مرشة لتوزيعها على المزارعين والفلاحين.
وقال العلياوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعاقدت على 11 ألفاً و500 مرشة زراعية لتوزيعها على المزارعين والفلاحين ووضعت كل التسهيلات".
وأضاف أن "المرشات توزع على المزارعين بالأقساط ولمدة 10 سنوات بعد السنة الأولى، وبدعم بواقع 30% من قبل الحكومة"، مؤكداً أن "هذا الدعم للقطاع الزراعي الذي يمثل قوى اقتصادية كبيرة للبلد".
ولفت إلى أن "التعاقد تم مع شركات عالمية منها شركة بور، وشركة لنسي، وشركة الخريف، وهناك 9 مقاولات توزعت على عدة شركات".
أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الجمعة، التعاقد مع شركات عالمية على شراء 11 ألفاً و500 مرشة لتوزيعها على المزارعين والفلاحين.
وقال العلياوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعاقدت على 11 ألفاً و500 مرشة زراعية لتوزيعها على المزارعين والفلاحين ووضعت كل التسهيلات".
وأضاف أن "المرشات توزع على المزارعين بالأقساط ولمدة 10 سنوات بعد السنة الأولى، وبدعم بواقع 30% من قبل الحكومة"، مؤكداً أن "هذا الدعم للقطاع الزراعي الذي يمثل قوى اقتصادية كبيرة للبلد".
ولفت إلى أن "التعاقد تم مع شركات عالمية منها شركة بور، وشركة لنسي، وشركة الخريف، وهناك 9 مقاولات توزعت على عدة شركات".