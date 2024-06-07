الزراعة تتعاقد مع شركات عالمية لشراء أكثر من 11 ألف مرشة

2024-06-07 10:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الجمعة، التعاقد مع شركات عالمية على شراء 11 ألفاً و500 مرشة لتوزيعها على المزارعين والفلاحين.وقال العلياوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعاقدت على 11 ألفاً و500 مرشة زراعية لتوزيعها على المزارعين والفلاحين ووضعت كل التسهيلات".وأضاف أن "المرشات توزع على المزارعين بالأقساط ولمدة 10 سنوات بعد السنة الأولى، وبدعم بواقع 30% من قبل الحكومة"، مؤكداً أن "هذا الدعم للقطاع الزراعي الذي يمثل قوى اقتصادية كبيرة للبلد".ولفت إلى أن "التعاقد تم مع شركات عالمية منها شركة بور، وشركة لنسي، وشركة الخريف، وهناك 9 مقاولات توزعت على عدة شركات".