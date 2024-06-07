2024-06-07 10:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، بأن التعداد السكاني العام لكل أسرة سيستغرق 50 دقيقة، مبينة أن يوم التعداد سيتم فيه فرض حظر للتجوال في عموم العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تلفزيوني إن “التعداد العام لكل أسرة سيستغرق 50 دقيقة، وستكون الأسئلة الكترونية”، موضحاً أنه “سنباشر بتدريب 120 ألف عداد […]

ظهرت المقالة التخطيط تكشف بعض آليات التعداد السكاني: سنفرض حظراً للتجوال أولاً على ايشان.