2024-06-07 10:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد عضو اتحاد الكرة أحمد الموسوي، يوم الجمعة، بأن منتخب العراق الوطني وصل صباح اليوم الى البصرة بعد رحلة طويلة من جاكرتا الى بغداد.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبي المنتخب يتمتعون بصحة جيدة، ولا توجد إصابات في صفوفهم، والجميع جاهز للقاء فيتنام في لقاء الثلاثاء المقبل".

وبين ان "الفريق سيأخذ راحة بسيطة، وسيبدأ مساء اليوم تدريباته استعداد لمواجهة المنتخب الفيتنامي يوم الثلاثاء الموافق 11 من الشهر الجاري على ملعب البصرة الدولي".

واضاف الموسوي أن "وفد المنتخب الوطني العراقي حط بمقر اقامته في فندق الموفمبيك في البصرة، استعداداً لمواجهة فيتنام في الجولة السادسة لمنافسات المجموعة السادسة من التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027".

وتمكن المنتخب العراقي لكرة القدم من تحقيق الفوز على منتخب اندونيسيا بنتيجة 2-0، ليتصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.