2024-06-07 10:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

سجلت المراصد الزلزالية، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، حدوث هزة أرضية قرب قضاء كلار في إقليم كردستان العراق.

وبحسب تقرير هيئة الأرصاد، فإن "هزة بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 8 كيلومترات تحت الأرض وقعت بين مدينة (أزگلە)، وناحية (باوه نور) عند الساعة 08:54 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للإقليم".

وأضاف ان "مركز الهزة كان بالقرب من قرية الحاج حسن في جبال شوالداره على بعد حوالي 55 كيلومترا من مركز قضاء كلار".

وبحسب شهود عيان فان "الهزة شعر بها السكان دون إصابات بشرية او مادية".







