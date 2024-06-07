2024-06-07 10:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، بان حظر ارتداء البرمودا في اشهر شوارع المحافظة دخل حيز التنفيذ.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه" استجابة لمناشدات الكثير من الأسر ودعوات اطلقها اعلاميين وناشطين حول حظر ارتداء البرمودا في شارع كورنيش نهر ديالى الذي يجذب الاف الأسر في أيام العطلة والمناسبات وتم الاتفاق على حظر ارتداء البرمودا والقرار دخل حيز التنفيذ".

وأضاف ان" القرار لا يمس الحرية الشخصية ولكنه تفاعل مع المناشدات الشعبية الداعمة لخلق أجواء تتلاءم مع رغبة العوائل والتي ترى في ان ارتداء البرمودا يسبب احراجا خاصة وان الشارع يمثل المتنفس الأهم في بعقوبة ويستقطب الاف الاسر".

وأشار الى ان" احترام إرادة الأهالي والتفاعل معهم أمر مهم لخلق أجواء إيجابية وتفادي اي إشكاليات".