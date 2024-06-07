طقس العراق.. ارتفاع في درجات الحرارة بعموم المحافظات

2024-06-07 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة بعموم المحافظات .

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون على العموم صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن "طقس يوم الأحد، سيكون على العموم صحواً، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

ولفت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل، سيكون على العموم صحواً مع بعض الغيوم، في درجات الحرارة مقاربة".