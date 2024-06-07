مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين اذربيجان الايرانية وكردستان

2024-06-07 11:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال محافظ أذربيجان الغربية شمال غرب إيران إن حجم التجارة مع إقليم كردستان العراق من منفذ تمرشين الحدودي ارتفع العام الماضي إلى مليار دولار، وذلك نتيجة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الاقتصادية الأولى اجتماع الجانبين الذي استضافته مدينة أورمية العام الماضي. وأضاف محمد صادق معتمديان في اجتماع محافظي المحافظات الحدودية الإيرانية مع محافظي إقليم كردستان العراق الذي عقد في أربيل: أمريكا والنظام الصهيوني والمجموعات الإرهابية في المنطقة ضد الصداقة بين البلدين، لأن هذا التعاطف يضر بمصالحهما. وأكد محافظ أذربيجان الغربية كما أفادت وكالة “كرد برس” عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات الشاملة مع إقليم كردستان العراق وقال: علاقات الشعب الإيراني، وخاصة شعب أذربيجان الغربية، مع شعب كردستان منطقة العراق لها جذور ثقافية واجتماعية ودينية. وفي الاجتماع الاقتصادي الثاني لمحافظي المحافظات الحدودية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق، اعتبر دور هذا الاجتماع مهماً في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتجارية وقال: نتطلع إلى تطوير الترانزيت والتصدير ولتحقيق هذا الهدف يجب استكمال البنى التحتية الحدودية وأن يكون نشاط المنافذ الحدودية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع كما كان الحال في الأشهر القليلة الماضية. من جانبه، قال محافظ أربيل في هذا اللقاء: نريد توسيع العلاقات الشاملة مع إيران لأننا نعلم أهمية هذا التعاون في تحسين الظروف المعيشية للشعب. وأكد أوميد خوشناو على تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة بين الجانبين، وأضاف: إن المسؤولين رفيعي المستوى في إيران والعراق يؤكدون دائمًا على تطوير العلاقات. وأعلن أن البنية التحتية جاهزة لحركة زوار الأربعين الحسيني من طريق تمرشين وباشماق، وأضاف: هذا العام، وباستخدام تجارب العامين الماضيين، سنحاول التقليل من مشاكل السنوات السابقة. وصل محافظ أذربيجان الغربية، أمس، إلى أربيل قادماً من منفذ حاج عمران الحدودي للمشاركة في الاجتماع الثاني للمحافظات الحدودية بين جمهورية إيران الإسلامية وإقليم كردستان العراق.