خلال عام.. ايران تعلن تصدير مليار دولار من الفستق

2024-06-07 11:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية الإيرانية للفستق جليل كاربخش أنه تم خلال العام الإيراني الماضي مارس آذار 2023 مارس آذار 2024 تصدير ما قيمته مليار دولار من الفستق الايراني مضيفا أن الفستق يتم انتاجه الان في 27 محافظة ايرانية. وأبلغ كاربخش وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أنه تم خلال العام الماضي انتاج 200 الف طن من الفستق الايراني وتم تصدير 120 طنا منه الى الدول المستهدفة بقيمة 900 مليون الى مليار دولار. واضاف انه يتم الان انتاج الفستق في 27 محافظة ايرانية، تحتل كرمان جنوب شرق مركز الصدارة من خلال انتاج 45 الى 50 بالمائة منه.