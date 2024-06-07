2024-06-07 11:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، بأن التعداد السكاني العام لكل أسرة سيستغرق 50 دقيقة، مبينة أن يوم التعداد سيتم فيه فرض حظر للتجوال في عموم العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تلفزيوني إن “التعداد العام لكل أسرة سيستغرق 50 دقيقة، وستكون الأسئلة الكترونية”، موضحاً أنه “سنباشر بتدريب 120 ألف عداد بعد العيد”. ولفت الهنداوي، إلى أنه “سيتم فرض حظر تجوال في يوم التعداد العام للسكان”. ويستعد العراق يوم لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في الـ20 من نوفمبر تشرين الثاني من العام الحالي وبعد أعوام من التأجيل، إذ سيعتمد فيه للمرة الأولى على التكنولوجيا باستخدام الأجهزة اللوحية “التابلت” لملء استمارة التعداد. يشار إلى آخر تعداد سكاني أجري عام 1997، وأظهر حينها أن عدد سكان العراق يبلغ 22.33 مليون نسمة، بينما كشفت وزارة التخطيط العام الماضي في بياناتها الرسمية عن أن عدد سكان العراق لعام 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية 2.5 في المئة.